بأمر من الحكومة… عزل أول بلدة سوريّة بسبب كورونا!

2020/04/01 | 18:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة السوريّة عزل أول منطقة في البلاد في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل أول حالة وفاة من جراء الفيروس المستجد.ونقلت وزارة الصحّة عبر صفحتها […]

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