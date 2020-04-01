العودةُ إلى حلب لإنقاذِ بذورٍ مُقاوِمة للفايروسات.. عالِمةٌ سوريّة تُخاطر

2020/04/01 | 18:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت الدكتورة “صفاء قُمري” عالمة الفيروسات النباتية، بذوراً يمكن أن تساهم في حماية الأمن الغذائي في المنطقة، وعرّضت حياتها للخطر من أجل إنقاذ تلك البذور من مدينة #حلب.فقد تلقّت […]

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