اغلاق قضاء عفك في الديوانية لمنع تفشي كورونا

2020/04/01 | 18:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقرر رئيس خلية الأزمة الديوانية، المحافظ زهير الشعلان، مساء اليوم الاربعاء، اغلاق قضاء عفك، لمنع تفشي فيروس كورونا.وقال الشعلان في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس" إنه "تقرر غلق قضاء عفك بالكامل، ومنع الدخول والخروج منه واليه لمدة 14 يوم كإجراء إحترازي وقائي لمكافحة خطر عدوى فيروس كورونا".

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