عبر جلسة مغلقة .. مجلس الوزراء يمرر نظام كلية الدفاع الوطني ويتخذ حزمة من القرارات لمكافحة كورونا

2020/04/01 | 18:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعبر جلسة مغلقة ..هذا ما أقره مجلس الوزراء في جلسة اليوماتخذ مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حزمة من القرارات في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن إقرار توصيات تتعلق بالقطاعات الأخرى في الدولة.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط ثامر الغضبان، وبحثت الجلسة جهود مكافحة وباء كورونا ومجمل الأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية".وأقر المجلس في جلسته عدة قرارات أبرزها "إصدار نظام كلية الدفاع الوطني الذي دققه مجلس الدولة، مع الاخذ بعين الاهتمام ملحوظات الامانة العامة لمجلس الوزراء".وقيام وزارة الزراعة بـ"إهداء 868 من المرشات، للإسهام في مكافحة فيروس كورونا".فيما أقرّ توصية الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن بشأن قانون حماية المنتجات العراقية، وهي "فرض رسم كمركي اضافي بنسبة 75% من وحدة قياس منتج الفطر الغذائي المستورد من المناشئ كافة لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة سوق المنتج المستورد المشتكى عليه خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية".وكذلك إقرار التوصية بشأن "حماية منتج ( الجبس/ منتج انشائي)، بفرض رسم كمركي اضافي بنسبة 125% من المناشئ كافة لمدة سنتين دون تخفيض ومراقبة سوق المنتج المستورد المشتكى عليه خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الاضافية".

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