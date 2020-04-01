2020/04/01 | 19:35 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة العمل تعلن عن الاتفاق على إطلاق رواتب 67 ألف عائلة متعففة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/01 | 19:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل تعلن عن الاتفاق على إطلاق رواتب 67 ألف عائلة متعففة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل تعلن عن الاتفاق على إطلاق رواتب 67 ألف عائلة متعففة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).