في ظل تأزم الوضع اللبناني.. الجالية العراقية تنال حصتها من المساعدات الغذائية

2020/04/01 | 19:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوزعت السفارة العراقية في بيروت، اليوم الاربعاء، كمية من المساعدات الغذائية للعائلات العراقية القاطنة في لبنان لاعانتهم في ظل الاوضاع المعيشية الحالية الصعبة التي يمرون بها في زظل تفشي فيروس كورونا.وذكرت السفارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "قامت سفارة جمهورية العراق في بيروت وبجهود ذاتية من كادر وموظفي السفارة بتقديم كمية من المساعدات الغذائية للعوائل العراقية القاطنة في لبنان لاعانتهم في ظل الاوضاع المعيشية الحالية الصعبة التي يمرون بها".واضافت "قام موظفو القسم القنصلي بتوزيع سلة غذائية متكاملة لقرابة 120 عائلة تضمنت مواداً غذائية اساسية متنوعة".

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