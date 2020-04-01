قيادي بالمجلس الأعلى: الزرفي

2020/04/01 | 19:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةحذر ممثل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في إيران، ماجد غماس، مساء اليوم الاربعاء، من "مؤامرة أميركية جديدة" تستهدف سيادة العراق، ورأى ان هدف أمريكا من نقل قواتها في العراق هو لمجيء حكومة في بغداد تنفذ سياسات البيت الأبيض.وقال غماس في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، ان "هنالك تحليلات مختلفة في هذا المجال، بما فيها أن نقل القوات الامريكية يهدف إلى تنفيذ مؤامرة للمجيء بحكومة في العراق تنفذ سياسات البيت الابيض.كما ان هذا الانتشار الامريكي الجديد هو من اجل عدم التعرض لاستياء الشعب العراقي وغضبه".واضاف ان "الزرفي هو شخصية عميلة تماما لامريكا والبيت الأبيض يسعى لإيصاله إلى السلطة، ولذلك فإنه يمارس ضغوطا كبيرة على المكونات السياسية العراقية بمن فيهم الشيعة والسنة والكرد ليقبلوا بمنح الثقة للزرفي في البرلمان ليتولى رئاسة الوزراء".وأكد أنه "اذا أرادت واشنطن المضي بمخططاتها من خلال إجراء عسكري في العراق، فإنها ستواجه عمليات انتقامية، لذلك بادرت الى نقل قواتها من اجل توفير حماية افضل لها، وبالطبع لابد من الالتفات الى ان الوضع في المنطقة يمر بتغييرات وإن انتشار فايروس كورونا يكرس هذه التغييرات".وشدد غماس على أنه "بعد مصادقة البرلمان العراقي على خروج القوات الأميركية من العراق، فلم يعد هناك أي مبرر لبقائها في العراق، لذلك نعتبر نقل القوات الأميركية بأنه يأتي في إطار تنفيذ مؤامرة جديدة ضد السيادة الوطنية للعراق وشعبه".

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