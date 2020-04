بعد دعوتها

2020/04/01 | 19:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الممثلة الكويتية حياة الفهد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دعوتها لترحيل العمال الأجانب، أو "رميهم في الصحراء" لمواجهة "عجز" في القدرة الاستيعابية للمستشفيات في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت الممثلة (71 عاما) في تصريحات لبرنامج "أزمة وتعدي" الذي يذاع على فضائية كويتية: "أنا لست ضد الإنسانية لكننا ملينا".

The most fumes actor in Kuwait "hayat alfahad " want to throw all foreign people in Kuwait to desert becuse coronavirus.#حياة_الفهد pic.twitter.com/ZgNK8lV2wp— Sam Alajji (@SAlajji) April 1, 2020

ودعت الفهد، وهي من أشهر الفنانيين في منطقة الخليج، إلى ترحيل الموظفين غير الكويتيين إلى بلادهم، وإيصال رواتبهم هناك.

وقالت الممثلة إنه إذا "كانت دولهم لا تريدهم، فلماذا يجب على الكويت أن تتولى رعايتهم.



لا مستشفيات في الكويت تستوعب أعداد المرضى".

وجاءت بعض ردود الفعل مستنكرة الدعوة إلى التعامل مع أي شخص بهذا الشكل، وآخرون اعتبروا أنها "لا تمثل" آراء الشعب الكويتي، لكن أيضا البعض أيد موقفها "الوطني" من الأزمة.

هذا المعلق، دعا ساخرا إلى التخلص أيضا من أفراد الرعاية الصحية، ما يعني أنه لن يكون هناك من يقوم بتقديم الخدمة العلاجية في الكويت:

ياريت تطردوا الاطباء والممرضات معاهم علشان ماتلاقوش حد يعالجكم ان شاء الله— Mido (@Mido_Mettoo) April 1, 2020

استنكر هذا المغرد التخلص من أي شخص في هذا الوقت من الأزمة ووصف موقفها بأنه "غير "إنساني":

خذْ ثمار جهده وقت العافية، وارْمِه في الصحراء وقت الوباء!!!!!!أي إنسانية هذه؟! 👇حاشا أهل #الكويت الكرام أن يتبعوا أهواء #حياة_الفهد، ففي وقت المحن تظهر معادن الشعوب والثقافات..



https://t.co/dd6T7FwaYM— محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) April 1, 2020

هذا المغرد اتهمها "بالعنصرية":

يا #حياة_الفهد، السؤال هو: لماذا لايوجد مستشفيات تكفي #الكويت بمواطنهم ومقيمهم المسكين، رغم ثروات الكويت الهائلة ورغم أن الجائحة في بدايتها؟تتحدثين بعنصرية وتدعين أنك مع الإنسانية فماذا ستفعلين لو كنت ضدها؟أحببناك ممثلة وكنا محقين بهذا فأنت تثبتين اليوم أنك ممثلة بارعة! pic.twitter.com/X35Ogp2lrR— خليل المقداد (@Kalmuqdad) April 1, 2020

في تعليق آخر، جاء أن الفهد "من أعمدة الفن العربي والخليجي، تُطالب بطرد الوافدين والأجانب وإلقاءهم في الصحراء وعدم علاجهم.



وحشية لا حدود لها، بل حتى الوحوش أرحم منكم":

عندما يقولون لك: "الفن يهذب الروح، والفنان ملك الإنسانية"تفضلوا هذه #حياة_الفهد من أعمدة الفن العربي والخليجي، تُطالب بطرد الوافدين والأجانب وإلقاءهم في الصحراء وعدم علاجهم !! وحشية لا حدود لها، بل حتى الوحوش أرحم منكم !! pic.twitter.com/DI6ievoYLC— معالي الربراري (@Mrbrary) April 1, 2020

لكن للبعض رأي آخر. هذا المعرد اعتبر أنها "غيورة وحريصة على وطنها وشعبها" وقال إن من يوجهون لها الانتقادات لا يتحدثون عن "الوافد المفسد والمضر بالمجتمع":

#حياة_الفهدينتقدون الفنانة الخلوقة حياة الفهد على غيرتها وحرصها على وطنها وشعبها ....



ولا ينتقدون الوافد المفسد والمضر بالمجتمع الذي ( كدس المواد الغدائية من أجل بيعها بأضعاف سعرها ) رسالة لكل مواطني دول الخليج وطنك أولآ ♥️🇸🇦♥️ pic.twitter.com/hQVI8VL8uA— hend 🇸🇦 (@hendm4h) April 1, 2020

"تأييد تام لما طرحت لحرصها على وطنها":

#حياه_الفهدفديت قلبك ونيتك الطيبة يا بنت وطني يا بنت الكويت عزها وفخرها ..عسى هالضحكة ما تفارق محياك وكلنا معاك قلبا وقالبا وأضحكي على المنافقين وتفرجي ..



تأييد تام لما طرحت لحرصها على وطنها pic.twitter.com/UauqCdSD0T— خالد الفريح 🇰🇼 (@KHALEDALFRIAH) April 1, 2020

وسجّلت الكويت 317 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالات لعمال وافدين، وقد تعافى 80 منهم بينما لم تعلن عن أي وفاة ولم تصدر أي تصريحات رسمية حول وجود نقص في أسرة المستشفيات.

وتقدّم الكويت العلاج مجانا للمصابين بفيروس كورونا المستجد من مواطنين ووافدين.



ويشكل الأجانب نحو 70 في المئة من السكان البالغ عددهم حوالى أربعة ملايين نسمة.

