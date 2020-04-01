البنك المركزي يضع اليد على مصرف لنائب بالبرلمان + وثيقة

2020/04/01 | 19:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قرر البنك المركزي وضع اليد على مصرف الوفاق التابع للنائب عن كتلة تحالف القوى العراقية مثنى عبد الصمد السامرائي بسبب شبهات فساد تحوم حوله متعلقة بمشاريع وطبع الكتب المنهجية للمراحل الدراسية لصالح وزارة التربية.واحتجز البنك الاموال الموعدة للمصرف والبالغة 8 مليارات دينار عراقي حسب ما تظهره الوثيقة المذيلة بتوقيع مدير البنك المركزي […]

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