بلد أوروبي يطلب من مواطنيه التوقف عن المزاح بشأن كورونا

2020/04/01 | 19:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة طلبت الحكومة الألمانية بشكل رسمي من المواطنين التوقف عن المزاح بشأن فيروس كورونا، وذلك بعد انتشار عدد كبير من النكات عبر مواقع التواصل بمناسبة يوم “كذبة أول أبريل”.وقالت وزارة الصحة الألمانية، الأربعاء، إنه “في الوضع الحالي، نطلب منكم الامتناع عن اختلاق قصص عن موضوع الفيروس التاجي في يوم الأول من أبريل […]

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