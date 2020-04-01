6 ملاحظات بسيطة تميز كورونا عن الأنفلونزا

2020/04/01 | 19:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أوضحت منظمة الصحة العالمية عدة ملاحظات يمكن للشخص العادي الانتباه لها، تمثل الفارق المميز بين أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والأنفلونزا العادية.فقدان حاسة الشم أو التذوق هو العرض الأول والأهم، الذي يتميز به فيروس كورونا، ويحدث بشكل مفاجئ رغم عدم انسداد الأنف، طبقا لتصريحات الدكتورة مروة بروين، طبيبة في قسم […]

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