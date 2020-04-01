ميدل ايست آي: أطباء عراقيون يحذرون من انهيار صحي إذا استمرت حالات الإصابة بكورونا بالازدياد

2020/04/01 | 19:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر أطباء عراقيون من أن البنية التحتية المتداعية للرعاية الصحية في بلادهم يمكن أن تنهار بشكل كامل إذا وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الى ما هو عليه في أوروبا أو إيران المجاورة.

ونقل موقع “ميدل ايست آي” عن أطباء أكدوا أن سنوات من الحرب والاضطرابات المدنية، ومع انهيار أسعار النفط وقلة الموارد، هناك مخاوف بشأن ما قد تجلبه الأسابيع القليلة المقبلة للعراق، مبينين أن نظام الرعاية الصحية العراقي لن يتمكن من تحمل الارتفاع الحاد في الحالات.

وأضافوا، أن العراق لا يمكنه توفير أسرة وأجهزة تنفس في حال ارتفعت أعداد الإصابات في الفترة المقبلة.

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