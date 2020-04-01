وزارة العمل تستعد لإطلاق رواتب العاملين بصفة عقود

2020/04/01 | 19:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنها تستعد لاستكمال اطلاق رواتب موظفي اقسام العمل الاتحادي في المحافظات للشهر الرابع.وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقته وكالة صدى ، إن دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أكملت الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب موظفي اقسام العمل الاتحادي العاملين بصفة عقود للشهر الثالث من العام الجاري ورواتب موظفي

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