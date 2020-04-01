الداخلية تطلب من البقالين الإبلاغ عن المبتزين

2020/04/01 | 19:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، جميع البقالين والمزارعين، إلى الإبلاغ عمن يقوم بابتزازهم في أثناء نقل الخضر والمواد الغذائية .

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