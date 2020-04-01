النقل تعلن إعادة 201 مواطن عراقي من العالقين في إسطنبول

2020/04/01 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، الأربعاء، إعادة 201 مواطن عراقي من العالقين في مدينة اسطنبول التركية.

وذكرت الوزارة، في بيان موجز، أنها "أعادت 201 مواطن عراقي من العالقين في إسطنبول".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء، تسيير رحلة لـ 186 عراقياً عالقا في تركيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان، إن "وزارة الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وبمتابعة وزير الخارجية وسفارة جمهورية العراق في انقرة، والقنصلية العامة في اسطنبول وبحضور الكادر الدبلوماسي، تسيّر الرحلة الاستثنائية الأولى للخطوط الجوية العراقية من مطار اسطنبول إلى بغداد لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في تركيا".

واشار الى أن على متن الطائرة "نحو (186) مواطنا، وجنازتين لعراقيين كانا قد سافرا لغرض العلاج".

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