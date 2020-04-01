2020/04/01 | 19:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حصلت “يس عراق” على وثيقة تبين اصابة النائب عن محافظة بابل سالم صالح المسلماوي بفايروس كورونا.ودعا النائب، في مقطع مصور على صفحته في فيسبوك اي مصاب او من يحمل الاعراض الى الاسراع بالفحص للوقاية من نشر العدوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلان عن اصابة أول نائب عراقي بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلان عن اصابة أول نائب عراقي بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).