2020/04/01 | 19:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم المديرية العامة لصحة اربيل باقليم كوردستان بزار موسى علي، اليوم الاربعاء، ان الفحوصات التي تجرى لمواطني مدينة اربيل تشمل جميع الاشخاص الذين عادوا الى الاقليم من الخارج لغاية 15 شباط الماضي.

وقال علي في بيان، ان نسبة المواطنين الذين تساءلوا عن الفحوصات التي تجرى لمواطني اربيل في المراكز الصحية للعثور على المصابين بفيروس كورونا، مبينا ان الفحوصات تجرى للاشخاص العائدين لغاية 15 شباط الماضي من الدول الاجنبية الى الاقليم.

واشار الى ان هذه الفحوصات تشمل الاشخاص الذين عادوا في تلك المدة، مبينا ان الاشخاص داخل البلد وحاملي الجنسيات الاجنبية بامكانهم اجراء الفحوصات في المراكز الصحية.

وقالت المديرية العامة لصحة اربيل انها بدأت اليوم 1 نيسان وستستمر لغاية انجاز الفحص لجميع المواطنين العائدين من الخارج.

واوضح انه بهدف تقديم التسهيلات للمواطنين وتقليل التلامس مع البعض بامكان المواطنين الاتصال بالخط الساخن 122 لتحديد موعد الفحص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل تصدر توضحيا حول فحص كورونا للقادمين من الخارج) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل تصدر توضحيا حول فحص كورونا للقادمين من الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).