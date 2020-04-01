2020/04/01 | 19:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في شباط الماضي وضع أحد قادة الفصائل العراقية الذي تلقى تدريبا إيرانيا يده على مكتب رئيسه أبو مهدي المهندس الذي سقط قتيلا قبل أسابيع مع القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة.

وكان أمل كثيرين من رجال الفصائل الموالين لإيران أن يكون هذا هو الحل لمشكلاتهم، وأن يخلف ذلك القائد المخضرم عبد العزيز المحمداوي المهندس كقائد عام للفصائل المسلحة العراقية التي تفرقت بعد مقتل القائدين المعلمين.

رفضت الفصائل الاعتراف بالمحمداوي المعروف باسمه الحركي أبو فدك قائدا لقوات الحشد الشعبي التي تنضوي الفصائل تحت لوائها.



بل إن البعض في فصيله، كتائب حزب الله، عارض ارتداءه عباءة القيادة حسبما يقول بعض العارفين ببواطن الأمور في الفصيل.

فرض مقتل سليماني والمهندس في كانون الثاني تحديا للفصائل المدعومة من إيران في العراق حيث تريد الولايات المتحدة تقليص نفوذ إيران عدوها في المنطقة.

والآن تتحدث مصادر في الفصائل المدعومة من إيران بقوات الحشد الشعبي وقادة جماعات أقل قربا من إيران عن خلافات متزايدة على القيادة وتقلص الأموال الإيرانية الأمر الذي يحبط محاولات الوحدة في مواجهة الظروف المعاكسة.

وتزيد هذه الخلافات من سرعة التراجع على الساحة السياسية حيث أصبح قادة الفصائل يختبئون خوفا من أن تغتالهم الولايات المتحدة ومن مواجهة معارضة مناهضة لإيران في الشوارع بعد أن كانوا يسيطرون في وقت من الأوقات على مناصب حكومية ومقاعد في البرلمان.

ويواجه هؤلاء القادة تنصيب رئيس وزراء ينهج نهجا مماثلا للنهج الأمريكي ويشير إلى أنه سيعمل على وقف هيمنة الجماعات التي تعمل بالوكالة لحساب إيران.



وقد صعدت الفصائل هجماتها على القوات العاملة تحت قيادة أمريكية في العراق بعد ما واجهته من مشكلات.



ويقول مسؤولون غربيون عسكريون ودبلوماسيون إن ذلك يثير إمكانية حدوث تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لن تتمكن بغداد من وقفه.

وكان محور الانقسامات هو قيادة قوات الحشد الشعبي التي شكلت لمحاربة تنظيم "داعش" بعد أن دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني كل القادرين إلى حمل السلاح للتصدي للمتشددين من السنة.

وتضم قوات الحشد الشعبي التي تمولها الدولة عشرات الفصائل أغلبها من المذهب الشيعي ولها ولاءات مختلفة غير أن الفصائل القوية التي تتلقى أوامرها من إيران تهيمن على الحشد الشعبي ومنها كتائب حزب الله التي كان المهندس قائدها ومنظمة بدر وحركة النجباء وغيرها.

وكان لسليماني القول الفصل في أقوى الفصائل الشيعية.



غير أن فقدان المهندس القائد العسكري لقوات الحشد الشعبي كان له مغزى أكبر لدى هذه الجماعات إذ كان شخصية يلتف حولها الجميع.

في شباط أعلنت كتائب حزب الله أن المحمداوي سيصبح القائد العسكري لقوات الحشد الشعبي.



والآن يعمل المحمداوي في مكتب المهندس القديم في بغداد وفقا لما يقوله مصدر كبير في الفصيل طلب إخفاء هويته قبل الحديث عن الخلافات بين الفصائل.



وقال المصدر ”خلق هذا انقسامات بما في ذلك داخل الكتائب“.

ووصف هو ومسؤولان آخران من الفصائل تحول التحالفات بما في ذلك تحولات في صفوف فصيلين مؤيدين لإيران.



وقالوا إن الانقسامات تدور حول خلافة المهندس وأوجه إنفاق الأموال الإيرانية، للعمل العسكري أم للنفوذ السياسي.



وقال المصدر الأول ”معسكر في الكتائب بقيادة أبو فدك.



ومعسكر آخر يعارضه يسيطر على قوات الحشد الشعبي“.



وأضاف ”في منظمة بدر، جناح يؤيده وكان مقربا من المهندس وجناح آخر لا يؤيده وهو الجناح السياسي“.

ولم تقدم المصادر تفاصيل عن تخفيض التمويل الوارد من إيران التي تضررت بشدة من انتشار فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية.



ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم قوات الحشد الشعبي للتعليق.

وتقول المصادر إن من شأن الخلافات أن تبدأ الفصائل شن هجمات من تلقاء نفسها دون التشاور مع بعضها بعضا.



وفي إشارة إلى هجوم أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني في آذار، يقول مسؤول ”لم يوافق الكل على استهداف قاعدة التاجي العسكرية“.



ويضيف ”بعض الجماعات تعمل دون التشاور مع التسلسل القيادي في الحشد الشعبي“.

وتتحدث مصادر الفصائل عن انقسام إضافي في الحشد الشعبي.



فقد رفضت عدة فصائل أقرب إلى السيستاني، الذي يعارض هيمنة إيران على الحشد الشعبي، علنا تولي المحمداوي القيادة في شباط وذلك في تحد نادر الحدوث للمعسكر الموالي لإيران.

ويقول قادة تلك الفصائل إنهم اتفقوا من حيث المبدأ بعد ذلك مع وزارة الدفاع على الاندماج في القوات المسلحة في خطوة من شأنها أن تفصلهم عن الفصائل المدعومة من إيران.



وأكد مصدر مقرب من السيستاني إن مكتبه بارك تلك الخطوة.

ويقول المصدر الأول بالفصائل ”إذا كان السيستاني يؤيد ذلك فربما يقتدي به 70 في المئة من المقاتلين من ذوي الرتب الأقل في كل الفصائل إذ أنهم لم ينضموا إلا تلبية لفتواه“.

ولا يمكن لأي من هذه الخطوات أن تكتسب الصفة الرسمية إلى أن تتولى حكومة جديدة السلطة.



غير أن نوابا ومسؤولين في الحكومة يقولون إن من المرجح أن يوافق عليها رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي هذا الشهر وذلك نتيجة لضعف الفصائل المؤيدة لإيران.

ويقول نائب من أكبر تكتل في البرلمان العراقي طالبا عدم نشر اسمه ”من قبل كان بإمكان الفصائل والساسة المدعومين من إيران فرض من يختارونه رئيسا للوزراء“.



ويردف ”أما الآن فلا يمكنهم حتى الاتفاق فيما بينهم على من يريدونه لهذا المنصب“ مضيفا أن كثيرين يفضلون أن يشغل الزرفي هذا المنصب.

وفي الشهر الماضي اختار الرئيس برهم صالح الزرفي الذي يعارضه قادة فصائل مدعومة من إيران.



وقد أشار إلى أنه سيتشدد مع الفصائل ونشر تغريدة على تويتر مؤكدا فيها أن ولاء الحشد الشعبي سيكون للعراق والعراقيين.

ولن تستسلم الفصائل المدعومة من إيران في هدوء.



فقد حذرت كتائب حزب الله الأسبوع الماضي من أنها ستتصدى لأي قوة تتعاون مع واشنطن في مهاجمة الفصائل.

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