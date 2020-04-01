بعد يأسها من التزام المواطنين.. بابل تستعين بـ

2020/04/01 | 19:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداضطرت خلية الازمة في محافظة بابل، اليوم الاربعاء، إلى تسليم ملف تطبيق حظر التجوال الوقائي من فيروس كورونا غلى قوات الرد السريع "سوات"، وذلك بعد أن يأست من التزام المواطنين بالحظر وعدم قدرة الشرطة على إدارة الملف.وقال مراسل "كلكامش برس" ان خلية الازمة وجهت شرطة بابل بالاستعانة بقوات الرد السريع "سوات" لفرض حظر التجوال في منطقة باب المشهد وسط مدينة الحلة.واضاف ان التوجيه جاء بعد ان شهدت المنطقة التجارية حركة كثيفة وملحوظة ما ادى الى قيام القيادة بالاستعانة بقوات الرد السريع لفرض الحظر الوقائي بالقوة.يذكر ان قيادة شرطة بابل استعانت يوم الاحد الماضي بقوات الرد السريع لفرض حظر التجوال الوقائي في شارع 40 وسط مدينة الحلة، وعادت يوم امس الثلاثاء، إلى الاستعانة بقوات الرد السريع أيضا لفرض الحظر في شارع 80 وسط مدينة الحلة.

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