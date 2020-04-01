2020/04/01 | 19:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول نتائج الفحص لأكثر من 40 حالة مشتبة بإصابتها في ميسان جميعها سليمة وخالية من الإصابة من فايروس "كورونا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/01 | 19:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول نتائج الفحص لأكثر من 40 حالة مشتبة بإصابتها في ميسان جميعها سليمة وخالية من الإصابة من فايروس "كورونا") نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول نتائج الفحص لأكثر من 40 حالة مشتبة بإصابتها في ميسان جميعها سليمة وخالية من الإصابة من فايروس "كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).