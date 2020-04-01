2020/04/01 | 19:58 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن رئيس كتلة الفتح النيابية محمد سالم الغبان، الأربعاء، ان الرئيس العراقي برهم صالح سيخضع للمسائلة القانونية خلال اليومين المقبلين....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: صالح سيخضع للمساءلة القانونية خلال يومين
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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