اللواء صفوي يعلق على التحركات الأميركية الأخيرة في العراق

2020/04/01 | 19:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي ان التحركات العسكرية الأميركية الأخيرة في العراق تنصب في سياق تغير التموضع ا...

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