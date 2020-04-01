حمه الهمامي - رسالة مفتوحة إلى السّيّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيد

2020/04/01 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمه_الهمامي رسالة مفتوحة إلى السّيّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيدالسيد رئيس الجمهورية،في كلمتكم التي افتتحتم بها اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 اجتماع مجلس الأمن القومي اعترفتم بأنّ الإجراءات التي اتّخذت في المدة الأخيرة صارت متخلّفة عن تطور الوقائع.كما أنكم اعترفتم بأنّ إعلان الحجر الصحي وحده لا يكفي، إذ لا بدّ أن يرفق بالإجراءات التي توفر الحد الأدنى.وأقررتم بشرعية الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق من......

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