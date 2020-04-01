ياسين المصري - الإنسان بين الوهم والواقع

2020/04/01 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري في البداية سمعنا المؤمنين بالأديان المسماة بالسماوية (خاصة الإسلاموية) يقولون إن الله خلق فيروس كورونا كعقاب للكفار واختبار للمؤمنين.ومع أن الفيروس خرج رسميا عن السيطرة الآلهية والبشرية جميعها، واضطرت دور العبادة باختلاف أتباعها وروادها في العديد من الدول إلى قفل أبوابها أمام المؤمنين، وتعطيل فرض الحج ومنع العمرة، وصار الدجالون من رجال الدين يدعونهم للصلاة في بيوتهم ...رأينا العالم الإعجازي ......

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