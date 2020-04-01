ميشيل نجيب - كورونا والإله الغائب

2020/04/01 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميشيل_نجيب الله أكبر هو كبير الآلهة أو هو الإله الواحد الذى لا وجود لغيره فى عالم الغيب والمؤمنين به، كل إنسان أثناء الأزمات تتكاثر عليه الأفكار والأسئلة عما فعله فى حق البشرية أو فى حق الخالق أياً كان أسمه بوذا الله الرحمن كريشنا برهما وغيرها من الأسماء أو الآلهة التى يتعبد لها جزء من البشرية؟ وهل إصابته بالسرطان أو بالأيدز أو الطاعون والكوليراً والفيروس التاجى كورونا وجنون البقر، هل هو عقاب من الإله على عم......

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