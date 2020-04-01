إلغاء بطولة ويمبلدون لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

2020/04/01 | 20:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ألغيت بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية يوم الأربعاء لتلحق بالعديد من البطولات الرياضية الأخرى البارزة التي تضررت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبينما بدا القرار حتميا بعد توقف الحركة الرياضية العالمية وتأجيل أولمبياد طوكيو إلا أن ويمبلدون كانت واحدة من مسابقات قليلة متبقية لم يتم الاعلان رسميا عن إلغائها أو تأجيلها.

لكن عقب مباحثات طارئة بين جميع الأطراف المعنية على مدى الأيام القليلة الماضية أعلن نادي عموم إنجلترا أن البطولة الكبرى المقررة على ملاعب عشبية بين 29 يونيو حزيران و12 يوليو تموز سيكون من المستحيل إقامتها.

وقال النادي في بيان ”بأسف شديد قرر مجلس إدارة نادي عموم إنجلترا يوم الأربعاء إلغاء بطولة ويمبلدون 2020 بسبب المخاوف الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

”بدلا من ذلك ستقام النسخة 134 من البطولة في الفترة من 28 يونيو حزيران إلى 11 يوليو تموز 2021“.

وتم تعليق مسابقات اتحادي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات حتى السابع من يونيو حزيران على الأقل لكن يبدو من شبه المؤكد صعوبة إقامة أي بطولة لتنس المحترفين خلال الصيف حيث يزداد الوضع الصحي سوءا في أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا زاد بمقدار 563 شخصا ليصل الإجمالي إلى 2352 بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم 31 مارس آذار.

وذكرت أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 29474 حالة حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء بعد أن كان 25150 حالة يوم الثلاثاء.

وتم تأجيل فرنسا المفتوحة، التي كانت مقررة من 24 مايو أيار إلى السابع من يونيو حزيران، للفترة من 20 سبتمبر أيلول حتى الرابع من اكتوبر تشرين الأول لتقام بعد أيام من نهاية أمريكا المفتوحة.

وشككت أميلي موريسمو بطلة ويمبلدون السابقة في امكانية اقامة البطولتين.

وكتبت على تويتر هذا الأسبوع ”أعتقد أن موسم 2020 في مهب الريح.

”أي بطولة دولية تتطلب مشاركة لاعبين من كل الجنسيات وقدرة على التنظيم وحضور مشجعين من كل أنحاء العالم.



طالما لا يوجد لقاح لا وجود للتنس“.

وعلى عكس فرنسا المفتوحة التي تقام على ملاعب رملية واجهت ويمبلدون المقامة على العشب صعوبة في إعادة جدولة موعدها بسبب طبيعة الأرضية.

وبينما يغطي سقف الملعب الرئيسي والملعب رقم واحد فان إقامة مباريات للصفوة على ملاعب خارجية على العشب من التحديات الصعبة للغاية في أواخر الصيف أو الخريف حيث تضعف الاضاءة ويسقط الندى على الملعب في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وكان اختصار جدول البطولة أو اللعب خلف أبواب مغلقة من الأمور التي سيعارضها اللاعبون.

وأقيمت ويمبلدون في كل عام منذ 1946 بعد توقف ست سنوات بسبب الحرب العالمية.

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