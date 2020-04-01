2020/04/01 | 20:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. وصول 201 عراقي إلى بغداد من العالقين في تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/01 | 20:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. وصول 201 عراقي إلى بغداد من العالقين في تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. وصول 201 عراقي إلى بغداد من العالقين في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).