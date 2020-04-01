حمة الهمامي - رسالة مفتوحة إلى السّيّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيد

2020/04/01 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمة_الهمامي السيد رئيس الجمهورية،في كلمتكم التي افتتحتم بها اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 اجتماع مجلس الأمن القومي اعترفتم بأنّ الإجراءات التي اتّخذت في المدة الأخيرة صارت متخلّفة عن تطور الوقائع.كما أنكم اعترفتم بأنّ إعلان الحجر الصحي وحده لا يكفي، إذ لا بدّ أن يرفق بالإجراءات التي توفر الحد الأدنى.وأقررتم بشرعية الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد.وأشرتم إلى القرارات الخاطئة في تعطيل عودة بع......

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