2020/04/01 | 20:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما لا يتضرر نجوم السينما الكبار، وكذلك مخرجيها البارزين من تعطيل انتشار فايروس كورنا المستجد للإنتاج السينمائي، وغلق عشرات الالاف من دور السينما، مثلما تتضرر الشريحة الأكبر من العاملين في حقل السينما، فهناك مئات الالاف من العاملين في الشركات السينمائية الكبرى، فوحدها هوليوود عاصمة السينما العالمية، يعمل فيها اعداد هائلة من العاملين، في التصوير، الديكور، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا، يهدد الاف العاملين في حقل السينما) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا، يهدد الاف العاملين في حقل السينما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).