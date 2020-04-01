2020/04/01 | 20:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية تغرق الأسواق بإمدادات يومية تقدر بـ 12 مليون برميل بغداد ـ الصباح الجديد: سجل العراق انخفاضا كبيرا في معدل الايرادات المالية المتحققة من بيع النفط الخام في شهر آذار المقبل.واعلنت وزارة النفط في بيان اليوم الاربعاء عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“النفط”: انخفاض كبير بمعدل الايرادات المالية للخام في آذار) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“النفط”: انخفاض كبير بمعدل الايرادات المالية للخام في آذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).