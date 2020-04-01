المالية النيابية: اجتماعات موسعة لمناقشة ملف رواتب الموظفين

2020/04/01 | 20:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر صالح عن اجتماعات موسعة خلال الساعات الـ48 المقبلة لمناقشة ملف رواتب الموظفين.في ظل الازمة الصحية والاقتصادية في العراق والعالم وقال مظهر، أن “الوضع المالي في العراق بشكل عام صعب خاصة بعد الانهيارات المتكررة لاسعار النفط والتي تمثل حجر الزاوية في الموازنات السنوية ...

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