🟠عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر يرد على دعوات تبرع النواب برواتبهم الى العوائل الفقيرة بالقول: من يضمن عدم سرقتها

2020/04/01 | 20:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو اللجنة المالية، النائب جمال كوجر، اليوم الاربعاء، إن أزمة الفقراء في زمن كورونا كشفت صورة أخرى لأخطبوط الفساد في العراق، فيما شكك بوصول رواتب البرلمانيين في حال تبرعوا […]

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