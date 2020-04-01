وزارة الصناعة تعلن إنتاج وتجهيز أكثر من 3 ملايين كمامة بعموم العراق

2020/04/01 | 20:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، انتاج وتجهيز أكثر من 3 ملايين كمامة في عموم العراق.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود استطاعت إنتاج وتجهيز أكثر من (3) ملايين كمامة في عموم المحافظات”./انتهى7

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