اهالي الديوانية يحققون احلامهم في كذبة نيسان | تقرير

2020/04/01 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حلم ٌ أنتظره ُالديوانيون طويلا لكن من دون جدوى فالخدمات ساءت وما تحسنت ولا طرقا تعبدت ولا مجمعات سكنية اكتملت ولا تحركت عجلة الاقتصاد وقللت من البطالة ولا كان هناك عيشا أمنا للمتسولين ودورا لإيوائهم وبقي المواطن يعيش حلم التغيير الجذري ويحاول أقناع نفسه بذلك حتى وأن كان للحظات قصيرة مع كذبة نيسان.

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