المونيتور: رئيس الوزراء العراقي المكلف يواجه تحديات في الحصول على الدعم السياسي

2020/04/01 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تناول موقع المونيتور الأميركي ما يدور في الازمة السياسية بشأن تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي

وسلط الموقع الضوء على مباحثات الزرفي، حيث بين أنه في الوقت الذي يكافح فيه رئيس الوزراء المكلف للحصول على أصوات برلمانية كافية لترشيحه، فإن الأحزاب السياسية العراقية غير متأكدة مما إذا كان عليها دعمه، أو العثور على مرشح جديد، أو حتى إبقاء رئيس الوزراء المؤقت عادل عبد المهدي في منصبه.

وأشار المونيتور الى أن الزرفي يسعى للحصول على الأحزاب الشيعية للتأكد من أنها لن تتخلى عنه عندما يحين الوقت للموافقة على حكومته، مبينا أن الدعم السني والكردي مرتبط بدعم القوى الشيعية.

وأضاف، أن دعم مئة نائب شيعي للزرفي مع دعم سني وكردي قد يسهم في تمرير حكومته تحت قبة البرلمان.

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