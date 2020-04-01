2020/04/01 | 20:16 - المصدر: السومرية نيوز

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ترامب: إيران وأذرعها تخطط لشن هجوم مباغت ضد القوات الأمريكية في ‎العراق

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