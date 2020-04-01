اجتماع استثنائي حكومي - نيابي لبحث جهود مكافحة وباء كورونا والاوضاع الاقتصادية بالبلاد

2020/04/01 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

عقدت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء (01 نيسان 2020)، مع الحكومة لبحث جهود مكافحة وباء كورونا والاوضاع الاقتصادية بالبلاد.

ونقل بيان برلماني تلقته (بغداد اليوم)، إنه "عقد اجتماع استثنائي بين رئاسة مجلس النواب والحكومة؛ لبحث جهود مكافحة وباء كورونا، والأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة الأزمة".

يتبع..

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أتفق الرئيس العراقي برهم صالح، الاربعاء (1 نيسان 2020)، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على اهمية التعاون الثنائي في مواجهة جائحة كورونا.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، إن الاخير "تلقى اتصالاً هات

بغداد اليوم- خاص

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، ( الاربعاء 1 نيسان 2020)، من وجود مخطط امريكي لاستهداف ثلاثة أطراف في العراق، بينها سياسيون.

وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "واشنطن تخطط لعملية عسكر

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