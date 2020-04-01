الرئيسان العراقي والفرنسي يتفقان على اهمية التعاون الثنائي في مواجهة جائحة كورونا

2020/04/01 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أتفق الرئيس العراقي برهم صالح، الاربعاء (1 نيسان 2020)، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ع...





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