لهذا اليوم.. خلية الازمة في ديالى تصدر الموقف الوبائي لفيروس كورونا

2020/04/01 | 20:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت خلية الازمة في محافظة ديالى، الموقف الوبائي لفيروس كورونا، لهذا اليوم.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "موقف كورونا من صحة ديالى لهذا اليوم، انها ارسلت ٦ نماذج لتحاليل حالات مشتبه بها وجميعها كانت سالبة غير مصابة"، متمنية "الالتزام بالحظر حفاظاً على صحة وسلامة الجميع".

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