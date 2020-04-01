2020/04/01 | 20:22 - المصدر: الغد برس

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البنك المركزي: سنباشر بتعزيز أرصدة المصارف في الخارج لأغراض تمويل

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البنك المركزي: سنباشر بتعزيز أرصدة المصارف في الخارج لأغراض تمويل الاستيراد

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