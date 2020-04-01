2020/04/01 | 20:22 - المصدر: الغد برس

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عبد المهدي والحلبوسي يبحثان جهود مكافحة كورونا والتدابير اللازمة

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عبد المهدي والحلبوسي يبحثان جهود مكافحة كورونا والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة

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