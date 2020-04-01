🟠بين رفض الزعماء وقبول النواب.. هل ينجح الزرفي في تشكيل حكومته؟

2020/04/01 | 20:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخلاص داود تصدر رفض تحالف الفتح (47 مقعدا) بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون (26) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والعقد الوطني (18)، والنهج الوطني (8) تكليف رئيس كتلة […]

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