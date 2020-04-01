صحة ذي قار تؤكد سلامة 11 حالة مشتبه بإصابتها بكورونا

2020/04/01 | 20:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة ذي قار، مساء اليوم الاربعاء، سلامة 11 شخصاً من أصل 26 كان مشكوكاً بإصابتهم بفيروس كورونا.وقال مدير عام الدائرة، عبد الحسين الجابري، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة 11 حالة من الحالات الـ26 المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المرسلة الى مختبرات الصحة العامه في بغداد".وأضاف أن "نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت سلامة 11 حالة حيث كانت نتيجتها سالبة أي غير مصابة بالفيروس"، مشيراً إلى أن "الحالات المتبقية ما زالت قيد الفحص وبانتظار نتيجتها".

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