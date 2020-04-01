بالصور.. قوات الرد السريع توزع الطعام على المحتاجين وتعقم المدن

2020/04/01 | 20:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشاركت قوات الرد السريع "سوات"، اليوم الاربعاء، بحملة توزيع الطعام على المحتاجين وتعقيم المناطق السكنية في محافظتي الانبار وبابل.ووزعت القوة التابعة لوزارة الداخلية أكثر من 3 آلاف حصة من المواد الغذائية تم جمعها من تبرعات منتسبي "سوات".وشملت الحملة مدينة الرمادي في محافظة الأنبار والحلة في محافظة بابل.

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