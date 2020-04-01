محافظ أربيل: نعاني وضعاً حساساً وعدم الالتزام بالحظر معناه كارثة

2020/04/01 | 20:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل أكد محافظ أربيل، فرست صوفي، اليوم الأربعاء ، أن السبيل الوحيد للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا هو الالتزام بالحظر، مشيراً إلى أنه “نعاني وضعاً حساساً وعدم الالتزام بالحظر معناه كارثة”.وقال صوفي في مؤتمر صحفي تابعته “العهد نيوز” إن “غرفة العمليات أكدت في اجتماعها اليوم أننا في محافظة أربيل نعاني وضعاً حساساً […]

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