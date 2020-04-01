2020/04/01 | 20:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح وماكرون يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية التعاون والتنسيق والتكاتف بين البلدين الصديقين والدول كافة لمكافحة وباء كورونا المستجد/موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/01 | 20:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح وماكرون يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية التعاون والتنسيق والتكاتف بين البلدين الصديقين والدول كافة لمكافحة وباء كورونا المستجد/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح وماكرون يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية التعاون والتنسيق والتكاتف بين البلدين الصديقين والدول كافة لمكافحة وباء كورونا المستجد/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).