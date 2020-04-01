المقاومة العراقية تتوعد بالرد على اي هجوم امريكي

2020/04/01 | 20:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت الأمانة العامة لحركة المقاومة الإسلامية في العراق أنصار الله بيانا اكدت فيه جهوزيتها العالية لصد اي اعتداء أو هجوم أمريكي أو من اي دولة كانت....

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