بوتين يمنح الحكومة صلاحيات إعلان الطوارئ بسبب كورونا

2020/04/01 | 20:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يمنح الحكومة صلاحيات إعلان حالة الطوارئ في البلاد.وبموجب القانون تحصل الحكومة الروسية على صلاحيات إعلان حالة الطوارئ أو حالة التأهب القصوى على كامل الأراضي الروسية أو أي جزء منها.وأشير في المذكرة التوضيحية المرفقة للقانون، إلى أنه تم إعداده نظرا لضرورة التعامل على وجه السرعة مع التحديات المتعلقة

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