ماكرون يهاتف الرئيس العراقي.. ماذا دار بينهما؟

2020/04/01 | 21:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، دعم بلاده للشعب العراقي في المجالات كافة....

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