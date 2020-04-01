الزاملي لـ”العهد”: القوى السياسية ترفض وجود منظومات الباتريوت في العراق والقوات الأميركية انتهكت السيادة

2020/04/01 | 21:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال النائب عباس الزاملي ، اليوم الاربعاء، ان البرلمان صوت على قرار اخراج القوات الأميركية من العراق وذكر الزاملي في حديث متلفز لقناة” العهد”، ان ” القوى السياسية ترفض وجود منظومات الباتريوت في العراق والقوات الأميركية انتهكت سيادة العراق” واشار ، ” اسلوب التهديد والضغط الأميركي يأتي من اجل فرض واقع […]

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